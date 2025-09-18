Дефицит продуктов в Винницкой области уже ощутим и ситуация нуждается в контроле и внимании.

Дефицит продуктов в Винницкой области, как и в ряде других регионов Украины, в этом году становится серьезным вызовом населению и аграрному сектору, сообщает Politeka.

Причиной такой ситуации стали неблагоприятные погодные условия и ряд дополнительных факторов, негативно повлиявших на урожай.

Из-за аномалии климата аграрии отмечают существенное сокращение сбора овощей и фруктов. Хозяйства, обычно рассчитывавшие на доходы, теперь вынуждены подсчитывать убытки. На рынке уже сейчас наблюдается уменьшение объемов местной продукции, а запасы на зимний период могут оказаться ограниченными. Такое развитие событий почти неизбежно влечет повышение цен.

Экономист Эдуард Каражия обращает внимание на то, что частично стабилизировать ситуацию способны импортные поставки. Если их объем достаточно, это поддерживает баланс на внутреннем рынке и сдерживает чрезмерный рост стоимости. При отсутствии внешних поступлений конкуренция ослабевает и продукты автоматически дорожают. Таким образом именно импорт помогает удерживать доступность товаров для населения.

Потребители больше всего испытывают колебания цен, ведь механизмы регулирования стоимости в Украине распространяются только на узкий круг товаров. Подавляющее большинство позиций формируется по закону спроса и предложения: когда заинтересованность покупателей высока, стоимость растет, а при низком спросе уменьшается.

Каражия также подчеркивает, что значительная доля урожая направляется на экспорт. Основную прибыль в такой схеме получают трейдеры, в то время как фермеры часто остаются без достаточной выгоды. В то же время, золотовалютные резервы государства сохраняют стабильность, что демонстрирует устойчивость экономики даже в сложных условиях военного периода.

Следовательно, дефицит продуктов в Винницкой области уже ощутим. Ситуация нуждается в контроле и внимании, чтобы избежать обострения проблем с обеспечением населения базовыми товарами.

Источник: 112.ua.

