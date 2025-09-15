Реєстрація на грошову допомогу у Вінницькій області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців доступна лише для окремих українців.

Грошова допомога у Вінницькій області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців надається для підтримки внутрішньо-переміщених осіб, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці Карітас-Спес у Фейсбук.

У зв’язку з тим, що значна частина попередніх заявок на отримання грошової допомоги для покращення житлових умов не могла бути опрацьована через некоректно заповнені дані, організатори повторно оголошують відкриття реєстрації на участь у програмі.

Реєстрація на грошову допомогу у Вінницькій області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців доступна лише для тих осіб, які фактично проживають на території міста Вінниця або Вінницької ОТГ, що охоплює селище Десна та села Вінницькі Хутори, Щітки, Писарівка, Великі Крушлинці, Малі Крушлинці, Гавришівка та Стадниця.

Подати заявку на грошову допомогу у Вінницькій області для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців можуть особи, що відповідають наступним критеріям:

Офіційно зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (наявність довідки від 24.02.2022).

Проживають на території міста Вінниця або Вінницької ОТГ.

Не отримували аналогічну грошову допомогу від інших фондів протягом останніх 3 місяців.

Середній дохід на одного члена домогосподарства не перевищує 6 318 гривень.

Обов’язковою умовою участі у програмі є приналежність до однієї з категорій вразливості. До них належать:

багатодітні родини (необхідне відповідне посвідчення);

вагітні жінки (необхідна медична виписка);

родини, у яких є особи з інвалідністю 1-2 груп;

пенсіонери;

одинокі матері або батьки (обов’язковий відповідний витяг);

жінки, які самостійно очолюють домогосподарство.

Організатори наголошують на важливості уважного ознайомлення з умовами реєстрації, які детально викладені у Гугл-формі, доступній за посиланням.

Форма для подачі заявки буде закрита після досягнення встановленого ліміту заявок, оскільки кількість місць у програмі обмежена. Тому всім потенційним учасникам рекомендується подавати заявки завчасно, аби мати можливість отримати фінансову підтримку.

