Денежная помощь в Винницкой области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев предоставляется для поддержки внутриперемещенных лиц, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится на странице Каритас-Спес в Фейсбуке.
В связи с тем, что значительная часть предварительных заявок на получение денежной помощи для улучшения жилищных условий не могла быть проработана из-за некорректно заполненных данных, организаторы повторно объявляют о открытии регистрации на участие в программе.
Регистрация на денежную помощь в Винницкой области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев доступна только тем лицам, которые фактически проживают на территории города Винницы или Винницкой ОТГ, охватывающей поселок Десна и села Винницкие Хутора, Щетки, Писаревка, Великие Крушлинцы, Малые Крушлинцы, Гаври.
Подать заявку на денежную помощь в Винницкой области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев могут лица, отвечающие следующим критериям:
- Официально зарегистрированы как внутриперемещенные лица (наличие справки от 24.02.2022).
- Проживают на территории областного центра или Винницкой ОТГ.
- Не получали аналогичную денежную помощь от других фондов за последние 3 месяца.
- Средний доход на одного члена домохозяйства не превышает 6318 гривен.
Обязательным условием участия в программе является принадлежность к одной из категорий уязвимости. К ним относятся:
- многодетные семьи (необходимо соответствующее удостоверение);
- беременные женщины (необходимая медицинская выписка);
семьи, в которых есть лица с инвалидностью 1-2 групп;
пенсионеры;
- одинокие матери или родители (обязательное соответствующее извлечение);
- женщины, самостоятельно возглавляющие домохозяйство.
Организаторы отмечают важность внимательного ознакомления с условиями регистрации, которые подробно изложены в Гугл-форме, доступной по ссылке.
Форма для подачи заявки будет закрыта по достижении установленного лимита заявок, поскольку количество мест в программе ограничено. Поэтому всем потенциальным участникам рекомендуется подавать заявки раньше времени, чтобы иметь возможность получить финансовую поддержку.
