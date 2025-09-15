Регистрация денежной помощи в Винницкой области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев доступна только для отдельных украинцев.

Денежная помощь в Винницкой области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев предоставляется для поддержки внутриперемещенных лиц, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице Каритас-Спес в Фейсбуке.

В связи с тем, что значительная часть предварительных заявок на получение денежной помощи для улучшения жилищных условий не могла быть проработана из-за некорректно заполненных данных, организаторы повторно объявляют о открытии регистрации на участие в программе.

Регистрация на денежную помощь в Винницкой области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев доступна только тем лицам, которые фактически проживают на территории города Винницы или Винницкой ОТГ, охватывающей поселок Десна и села Винницкие Хутора, Щетки, Писаревка, Великие Крушлинцы, Малые Крушлинцы, Гаври.

Подать заявку на денежную помощь в Винницкой области для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев могут лица, отвечающие следующим критериям:

Официально зарегистрированы как внутриперемещенные лица (наличие справки от 24.02.2022).

Проживают на территории областного центра или Винницкой ОТГ.

Не получали аналогичную денежную помощь от других фондов за последние 3 месяца.

Средний доход на одного члена домохозяйства не превышает 6318 гривен.

Обязательным условием участия в программе является принадлежность к одной из категорий уязвимости. К ним относятся:

многодетные семьи (необходимо соответствующее удостоверение);

беременные женщины (необходимая медицинская выписка);

семьи, в которых есть лица с инвалидностью 1-2 групп;

пенсионеры;

семьи, в которых есть лица с инвалидностью 1-2 групп; пенсионеры; одинокие матери или родители (обязательное соответствующее извлечение);

женщины, самостоятельно возглавляющие домохозяйство.

Организаторы отмечают важность внимательного ознакомления с условиями регистрации, которые подробно изложены в Гугл-форме, доступной по ссылке.

Форма для подачи заявки будет закрыта по достижении установленного лимита заявок, поскольку количество мест в программе ограничено. Поэтому всем потенциальным участникам рекомендуется подавать заявки раньше времени, чтобы иметь возможность получить финансовую поддержку.

