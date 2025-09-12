На прилавках уже зараз відчувається дефіцит продуктів у Вінницькій області та інших регіонах.

Аграрії чекають складний сезон із меншим обсягом врожаю через погодні умови та інші виклики, що викличе дефіцит продуктів у Вінницькій області та інших регіонах України, пише Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Цьогорічні погодні умови виявилися вкрай несприятливими для українських аграріїв, тому відбувається дефіцит продуктів у Вінницькій області та інших регіонах. У результаті замість очікуваного прибутку більшість із них змушена рахувати збитки.

Прогнозоване здешевлення сезонних продуктів практично не відчувається, адже обсяги врожаю значно менші за потреби внутрішнього ринку. На прилавках уже зараз відбувається дефіцит продуктів у Вінницькій області та інших регіонах, а саме вітчизняних овочів і фруктів, а на зиму їх запасів, ймовірно, також буде недостатньо.

Це означає, що ціни неминуче зростатимуть — питання лише в тому, наскільки сильно. Експерти вважають, що врівноважити ситуацію вдасться завдяки імпорту.

Економіст Едуард Каражия пояснює: залежність від імпортних поставок може збільшитися, але це не обов’язково є негативним явищем. Навпаки, у випадку меншого врожаю критично важливо, щоб імпортні товари активно заходили на український ринок. За його словами, відсутність імпорту призведе до зростання цін на вітчизняну продукцію через нестачу конкуренції, тоді як ширший вибір імпортованих овочів і фруктів стримуватиме апетити місцевих виробників.

При цьому головним питанням для кожного українця залишається саме ціна. Повертаючись із магазину чи ринку, люди насамперед звертають увагу на кількість куплених продуктів і суму витрат — і далеко не завжди це співвідношення викликає задоволення. В Україні відсутнє централізоване регулювання цін, тож ринок працює за принципом балансу попиту та пропозиції. Економісти наголошують: ті цінники, які бачать покупці сьогодні, і є ринковими.

Держава регулює лише дуже обмежений перелік товарів, здебільшого у сфері енергетики. Якщо ціни зростають, це свідчить про наявність грошей у споживачів і готовність платити. Якби попит був низьким, продукти не дорожчали б, а навпаки — дешевшали.

Як зазначає Едуард Каражия, більша частина врожаю фактично осідає за кордоном, тоді як трейдери отримують прибутки, а виробники нерідко залишаються осторонь. Обсяги валютних надходжень безпосередньо залежать від того, яку частку заробленого трейдер вирішить завести назад до України, а також від умов зовнішньої торгівлі. Водночас економіст підкреслює: попри складну ситуацію, золотовалютні резерви держави залишаються стабільними навіть у воєнний час, що свідчить про життєздатність економіки та підтримку з боку міжнародних партнерів.

