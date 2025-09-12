На прилавках уже ощущается дефицит продуктов в Винницкой области и других регионах.

Аграрии ждут сложный сезон с меньшим объемом урожая из-за погодных условий и других вызовов, что вызовет дефицит продуктов в Винницкой области и других регионах Украины, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Погодные условия этого года оказались крайне неблагоприятными для украинских аграриев, поэтому происходит дефицит продуктов в Винницкой области и других регионах. В результате вместо ожидаемой прибыли большинство из них вынуждены считать убытки.

Прогнозируемое удешевление сезонных продуктов практически не ощущается, ведь объемы урожая значительно меньше потребностей внутреннего рынка. На прилавках уже сейчас дефицит продуктов в Винницкой области и других регионах, а именно отечественных овощей и фруктов, а на зиму их запасов, вероятно, также будет недостаточно.

Это значит, что цены будут неизбежно расти — вопрос только в том, насколько сильно. Эксперты считают, что уравновесить ситуацию удастся благодаря импорту.

Экономист Эдуард Каражия объясняет: зависимость от импортных поставок может увеличиться, но это не обязательно негативное явление. Напротив, в случае меньшего урожая, критически важно, чтобы импортные товары активно заходили на украинский рынок. По его словам, отсутствие импорта приведет к росту цен на отечественную продукцию из-за нехватки конкуренции, в то время как более широкий выбор импортируемых овощей и фруктов будет сдерживать аппетиты местных производителей.

При этом главным вопросом для каждого украинца остается цена. Возвращаясь из магазина или рынка, люди, прежде всего, обращают внимание на количество купленных продуктов и сумму затрат — и далеко не всегда это соотношение вызывает удовольствие. В Украине отсутствует централизованное регулирование цен, поэтому рынок работает по принципу баланса спроса и предложения. Экономисты отмечают: те ценники, которые видят покупатели сегодня, и являются рыночными.

Государство регулирует только очень ограниченный перечень товаров, в основном в сфере энергетики. Если цены растут, это свидетельствует о наличии денег у потребителей и о готовности платить. Если бы спрос был низким, продукты бы не дорожали, а наоборот — дешевели.

Как отмечает Эдуард Каражия, большая часть урожая фактически оседает за границей, тогда как трейдеры получают доходы, а производители нередко остаются в стороне. Объемы валютной выручки напрямую зависят от того, какую долю заработанного трейдер решит завести обратно в Украину, а также от условий внешней торговли. В то же время, экономист подчеркивает: несмотря на сложную ситуацию, золотовалютные резервы государства остаются стабильными даже в военное время, что свидетельствует о жизнеспособности экономики и поддержке со стороны международных партнеров.

Источник: 112.ua.

