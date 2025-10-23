Початок опалювального сезону 2025 року в Житомирській області частково вже розпочався у деяких громадах, повідомляє Politeka.

В Олевській громаді опалення для комунальних закладів освіти та медицини стартувало 3 жовтня, котельні працюють на дровах. У Звягелі тепло подали у заклади, де котельні працюють на щепі, дровах і електриці. В Бердичеві всі котельні готові до початку опалювального періоду, проте газ подаватимуть не раніше 1 листопада, повідомив Звягельський міський голова Микола Боровець.

За словами першого заступника Олевського міського голови Василя Ковальчука, у Олевську практично всі комунальні заклади забезпечені опаленням. Дрова вистачає на тривалий період, а у грудні та січні планують додаткові закупівлі. Генераторами забезпечені всі котельні. Основною проблемою стали відсутні кочегари, тому частину роботи виконуватимуть жінки. Мешканці багатоквартирних будинків обігрівають оселі індивідуально, використовуючи газові котли або каміни.

У Бердичеві перевірили системи, наповнили їх водою, підготували персонал і чекають на розпломбування лічильників та подачу газу для старту опалення. У Звягелі вже працює лікарня, частина шкіл і дитсадків, де можливе обігрівання без газу. Житомирська філія "Газмережі" готова подати газ у встановлені терміни, проте рішення про централізоване включення теплопостачання ухвалюють уповноважені органи.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Житомирській області проходить поступово: комунальні заклади отримали тепло, житлові будинки переходять на індивідуальне опалення, а централізоване забезпечення газом залежить від укладання договорів та лімітів.

