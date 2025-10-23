Начало отопительного сезона 2025 года в Житомирской области частично уже началось в некоторых общинах, сообщает Politeka.

В Олевской общине отопление для коммунальных учебных заведений и медицины стартовало 3 октября, котельные работают на дровах. В Звягеле тепло подали в заведения, где котельные работают на привое, дровах и электричестве. В Бердичеве все котельные готовы к началу отопительного периода, однако газ будут подавать не раньше 1 ноября, сообщил Звягельский городской голова Николай Боровец.

По словам первого заместителя городского головы Олевского Василия Ковальчука, в Олевске практически все коммунальные учреждения обеспечены отоплением. Дрова достаточно на длительный период, а в декабре и январе планируют дополнительные закупки. Генераторами снабжены все котельные. Основной проблемой стали отсутствующие кочегары, поэтому часть работы будут выполнять женщины. Жители многоквартирных домов обогревают дома индивидуально, используя газовые котлы или камины.

В Бердичеве проверили системы, наполнили их водой, подготовили персонал и ждут распломбировки счетчиков и подачи газа для старта отопления. В Звягеле уже работает больница, часть школ и детсадов, где возможно обогрев без газа. Житомирский филиал "Газсети" готов подать газ в установленные сроки, однако решение о централизованном включении теплоснабжения принимается уполномоченными органами.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Житомирской области происходит постепенно: коммунальные заведения получили тепло, жилые дома переходят на индивидуальное отопление, а централизованное обеспечение газом зависит от заключения договоров и лимитов.

