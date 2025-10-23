Дефіцит фруктів на Вінниччині викликаний сильними весняними морозами, які пошкодили частину садів та значно зменшили врожайність, повідомляє Politeka.

Генеральний директор корпорації «Вінниця-Садвінпром» Сергій Бойчук зазначив, що фермери області зберуть менше плодів, але через обмежену пропозицію ціни зростуть.

Головний агроном господарства «Іванівська калина» Вадим Розпотнюк пояснив, що заморозки у травні збіглися з активним цвітінням дерев, через що частина квітів загинула. Сезон виявився складним — приблизно 40% врожаю втрачено. Для окремих сортів ситуація гірша: «листопадова» дасть близько 30 тонн з гектара, «яблонівська» — лише півтори.

Погодні умови змусили виробників збільшити витрати на утримання садів. Собівартість груші піднялася на 30% порівняно з минулим роком. Садівники застосували більше засобів для обробки дерев, щоб зберегти хоча б частину плодів.

«Ми використали більше препаратів, щоб врятувати врожай. Він менший, але економічно виправданий», — додав Розпотнюк.

Попри зниження виробництва, фермери сподіваються на вигідні продажі. Цього року дефіцит української груші може підняти середню ціну до 70 грн/кг, тоді як торік вона становила близько 50. Усі плоди планують реалізувати одразу після збору.

На ринку також зросли ціни на овочі. Тепличні помідори коштують 50–60 грн/кг, що на 51% більше ніж тиждень тому, а огірки подорожчали на 66%, до 65–80 грн/кг.

Отже, дефіцит фруктів на Вінниччині стає фактором підвищення вартості сезонної сільськогосподарської продукції в Україні.

Джерело: SEEDS

