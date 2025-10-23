Дефицит фруктов в Винницкой области вызван сильными весенними морозами, которые повредили часть садов и значительно уменьшили урожайность, сообщает Politeka.

Генеральный директор корпорации «Винница-Садвинпром» Сергей Бойчук отметил, что фермеры области соберут меньше плодов, но из-за ограниченного предложения цены вырастут.

Главный агроном хозяйства «Ивановская калина» Вадим Розпотнюк объяснил, что заморозки в мае совпали с активным цветением деревьев, из-за чего цветы погибли. Сезон оказался сложным — примерно 40% урожая потеряно. Для отдельных сортов ситуация хуже: ноябрьская даст около 30 тонн с гектара, яблоновская — всего полторы.

Погодные условия заставили производителей увеличить расходы на содержание садов. Себестоимость груши поднялась на 30% по сравнению с прошлым годом. Садоводы применили больше средств для обработки деревьев, чтобы сохранить хотя бы часть плодов.

«Мы использовали больше препаратов, чтобы спасти урожай. Он меньше, но экономически оправдан», – добавил Распотнюк.

Несмотря на понижение производства, фермеры надеются на выгодные продажи. В этом году дефицит украинской груши может поднять среднюю цену до 70 грн/кг, тогда как в прошлом году она составила около 50. Все плоды планируют реализовать сразу после сбора.

На рынке также выросли цены на овощи. Тепличные помидоры стоят 50–60 грн/кг, что на 51% больше недели назад, а огурцы подорожали на 66%, до 65–80 грн/кг.

Следовательно, дефицит фруктов в Винницкой области становится фактором повышения стоимости сезонной сельскохозяйственной продукции в Украине.

Источник: SEEDS

