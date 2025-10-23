Мешканцям Полтавської області слід врахувати тимчасові зміни у подачі електроенергії у звʼязку з введенням графіка відключення світла з 25 по 27 жовтня.

Графік відключення світла з 25 по 27 жовтня у Полтавській області введуть через ремонтні роботи в кількох населених пунктах, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті Скороходівської громади, роботи проводяться для технічного обслуговування мереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

За даними компанії, графік відключення світла з 25 по 27 жовтня у Полтавській області охоплює кілька населених пунктів, зокрема села Андрійки, Винники та Луговики.

Так, з 08:00 до 20:00 25.10 електропостачання буде призупинено в Андрійках за такими адресами:

Заярська 10, 12, Кооперативний 1, 2, Космонавтів 1, 2, 3, 10, 48, Луговий 4, 6, 8, 14, Миру 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83, Новоселів 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, Садова 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21.

У Винниках тимчасові знеструмлення з 08:00 до 20:00 25.10 торкнуться таких вулиць: Бузкова 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, Винники без маршрута 18, Нова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 11, Озерна 2, 3, 8, 16, Південна 1, 3, 7, 8, 10.

Садова 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 24, 25, Степова 1, 5, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 40А, 42, 47, 48, 73, Шевченка 5, 9. Причиною є виконання робіт з технічного обслуговування електромереж.

Окрім цього, у Чорнухинській громаді з 08:00 до 16:30 27.10 обмеження стосуватимуться мешканців Луговиків:

Загорянка 1, 2, 4, 6, 7, Золота 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА, Пробита 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Варто зазначити, що графік відключення світла з 25 по 27 жовтня у Полтавській області дозволяє попередити аварійні ситуації та забезпечити безпечну експлуатацію електромереж.

