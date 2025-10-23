Жителям Полтавской области следует учесть временные изменения подачи электроэнергии в связи с введением графика отключения света с 25 по 27 октября.

График отключения света с 25 по 27 октября в Полтавской области будет введен из-за ремонтных работ в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте Скороходовского общества, работы проводятся для технического обслуживания сетей АО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

По данным компании, график отключения света с 25 по 27 октября в Полтавской области охватывает несколько населенных пунктов, в частности, села Андрюшки, Винники и Луговики.

Так, с 08:00 до 20:00 25.10 электроснабжение будет приостановлено в Андрюше по следующим адресам:

Заярская 10, 12, Кооперативный 1, 2, Космонавтов 1, 2, 3, 10, 48, Луговой 4, 6, 8, 14, Мира2 , 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83, Новоселив 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28, Садовая 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21.

В Винниках временные обесточивания с 08:00 до 20:00 25.10 затронут такие улицы: Сиреневая 1, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, Винники без маршрута 18, Новая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10А, 11, Озерная 2, 3, 8, 16, Южная 1, 3, 7, 8, 10.

Садовая 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 24, 25, Степная1, 5, 15, 16, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 40А, 42, 47, 48, 73, Шевченко 5, 9. Причиной является выполнение работ по техническому обслуживанию электросетей.

Кроме этого, в Чернухинской общине с 08:00 до 16:30 27.10 ограничения будут касаться жителей Луговиков:

Загорянка 1, 2, 4, 6, 7, Золотая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 32, 34, 42ДАЧА, Пробитая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11.

Следует отметить, что график отключения света с 25 по 27 октября в Полтавской области позволяет предотвратить аварийные ситуации и обеспечить безопасную эксплуатацию электросетей.

