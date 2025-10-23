Початок опалювального сезону 2025 року в Закарпатській області відбудеться за умов повної готовності систем.

Початок опалювального сезону 2025 року в Закарпатській області обговорили під час засідання оперативного штабу в Ужгороді, повідомляє Politeka.

На нараді, яку провів заступник голови ОВА Ростислав Пріцак, прозвітували щодо готовності об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та транспортної системи. Участь у зустрічі взяли представники районних адміністрацій, територіальних громад та фахівці дорожньої галузі.

За інформацією посадовця, регіон завершив основні підготовчі роботи до холодного періоду. Повну технічну готовність наразі мають 1308 котелень, 3168 житлових будинків, 563 школи, 582 дитсадки та 27 медичних закладів, включно з лікарнями та поліклініками. У 14 територіальних громадах тепло вже почали подавати через стійке зниження середньодобових температур.

На національному рівні рекомендовано підходити до запуску опалення гнучко — подавати тепло лише за потреби, що дозволяє економити ресурси. В Закарпатській ОВА підкреслюють, що раціональне використання енергоресурсів залишається одним із пріоритетів на цей сезон.

Окрему увагу приділили готовності дорожнього господарства до зимових умов. Служби забезпечені спеціальною технікою, активно заготовані посипкові матеріали для боротьби з ожеледицею та снігопадами на автошляхах і вулицях.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Закарпатській області відбудеться за умов повної готовності систем, а підготовка до подачі тепла проходить максимально ретельно, щоб забезпечити комфорт та безперебійну роботу житлових будинків, закладів освіти, медицини та критичної інфраструктури.

