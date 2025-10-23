Начало отопительного сезона 2025 года в Закарпатской области состоится при полной готовности систем.

Начало отопительного сезона 2025 в Закарпатской области обсудили во время заседания оперативного штаба в Ужгороде, сообщает Politeka.

На совещании, которое провел заместитель председателя ОВА Ростислав Прицак, отчитались о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и транспортной системы. Во встрече приняли участие представители районных администраций, территориальных общин и специалисты дорожной отрасли.

По информации чиновника, регион завершил основные подготовительные работы к холодному периоду. Полную техническую готовность сейчас имеют 1308 котельных, 3168 жилых домов, 563 школы, 582 детсада и 27 медицинских учреждений, включая больницы и поликлиники. В 14 территориальных общинах тепло уже начали подавать из-за стойкого снижения среднесуточных температур.

На национальном уровне рекомендовано подходить к запуску отопления гибко - подавать тепло только при необходимости, что позволяет экономить ресурсы. В Закарпатской ОВ подчеркивают, что рациональное использование энергоресурсов остается одним из приоритетов на этот сезон.

Отдельное внимание было уделено готовности дорожного хозяйства к зимним условиям. Службы снабжены специальной техникой, активно заготовлены посыпочные материалы для борьбы с гололедицей и снегопадами на дорогах и улицах.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Закарпатской области состоится при полной готовности систем, а подготовка к подаче тепла проходит максимально тщательно, чтобы обеспечить комфорт и бесперебойную работу жилых домов, учебных заведений, медицины и критической инфраструктуры.

Источник: pmg.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили