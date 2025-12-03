В новом графике движения поездов из Ужгорода появился ночной экспресс, однако это еще не все изменения.

Новый график движения поездов из Ужгорода вводится "Укрзализныцей" с начала декабря, однако изменения касаются не всех рейсов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Укрзализныци в Телеграмм .

В новом расписании Укрзализныци появился ночной экспресс №7/346-347/8, который соединяет Ужгород и Вену и состоит из спальных вагонов европейского образца. Он будет курсировать по новой евроколее, проходя через всю территорию Венгрии и делая остановку в Будапеште на станции Келенфельд. Прибытие намечено на утренние часы.

Новый график движения поездов из Ужгорода:

Отправление - в 23:19, прибытие в Вену - в 8:53.

Обратная отправка из Вены - в 19:08, прибытие в Ужгород - в 6:15.

В Будапеште поезд будет останавливаться на станции Ферихедь, удобной для трансфера в международный аэропорт имени Ференца Листа. Станция Будапешт - Келенфельд является ключевым транспортным узлом с легким доступом к новой ветке метро, ​​облегчающей пересадку в столице Венгрии.

Экспресс предусматривает согласованную пересадку №749/750 Ужгород — Киев в Чопе, что обеспечивает удобное сообщение с украинскими направлениями.

Запуск рейса в декабре 2025 стал результатом многомесячной совместной работы Укрзализныци с венгерской железной дорогой MÁV и австрийской ÖBB.

Стоит отметить, что в новом графике УЗ сократила время в пути для пассажиров беспересадочных вагонов Киев — Вена более чем на два часа. Кроме того, договорено об увеличении количества мест на рейсе №143/146 на 25% за счет сотрудничества с венгерскими железнодорожниками.

