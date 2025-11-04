Жителям Полтавской области советуют обратить внимание на график отключения света с 5 по 6 ноября, так что рассказываем, кого именно это касается.

График отключения света с 5 по 6 ноября в Полтавской области будет введен из-за того, что энергетики будут проводить плановые ремонтные работы, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Чернухинского территориального общества, временные перерывы в электроснабжении позволят поддерживать сети в надлежащем состоянии и предотвратить аварии в будущем.

График отключения света с 5 по 6 ноября в Полтавской области охватывает несколько населённых пунктов.

Да, 5.11 с 08:00 до 16:30 электричества не будет в селе Гильцы. Под ограничения попадут такие улицы: Костовская 1, 7, 11, 12, 13, 15, Чернухинская 15, 16, 17, 19, 21, Шевченко 16, 18, 20, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, Школьная 24.

Работы там будут проводиться в рамках годовой программы капитальных ремонтов. В этот же день, 5.11, планируется обесточивание в пгт Чернухи по улице Злагоди 23, 48.

Все эти работы направлены на техническое обслуживание линий, обеспечивающих стабильное питание для местных потребителей.

6.11 с 08:00 до 16:30 ремонтные бригады также будут работать в Галявом. Обесточение коснуться жителей следующих адресов:

Горянская 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12а, 13, 15, 16, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 27, 28, Кутовая 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, Лесная 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, Полевая 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, Садовая 1, 2, 3, Центральная 1, 3, 5, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43.

Кроме того, энергетики напоминают, что кроме графика плановых отключений света с 5 по 6 ноября, в Полтавской области могут применять почасовые или аварийные ограничения.

Потребителям рекомендуют пользоваться официальным сайтом АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО», чтобы оперативно получать актуальную информацию об этом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.