Такой дефицит продуктов в Харьковской области и в других регионах может повлиять на стабильность рынка.

Дефицит продуктов в Харьковской области в этом сезоне может стать реальностью, которая, вероятно, отразится на уровне цен в магазинах и местных рынках, сообщает Politeka.

Об этом рассказал глава Союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, который очертил ситуацию в аграрном секторе.

По его словам, в маркетинговом году 2025/26 производство пшеницы прогнозируется на уровне около 21 миллиона тонн. При этом только 10,3 млн тонн окажутся пригодными для потребления в пищевой сфере. Наиболее ценным является зерно первого и второго класса, необходимое для выпечки хлебобулочной продукции. Его ожидают всего 1,7 миллиона тонн, чего недостаточно для покрытия спроса. Такой дефицит продуктов в Харьковской области и в других регионах может повлиять на стабильность рынка.

Кроме того, наблюдается рост конкуренции между внутренними предприятиями-переработчиками и экспортерами, борющимися за качественное зерно. Ситуацию усложняет стратегия самих аграриев: они часто оставляют урожай на хранении несколько лет в надежде получить более выгодные цены. Это оказывает дополнительное давление на рынок, усиливая риски стоимости муки и хлеба.

Относительно ржи эксперт обращает внимание на ее нехватку во внутреннем производстве. Для удовлетворения потребностей потребителей в 2025/26 маркетинговом году придется импортировать около 9 тысяч тонн. В прошлом сезоне этот показатель составлял всего 1,6 тысяч тонн, что демонстрирует углубление зависимости от внешних поставок.

Следовательно, ограниченные объемы высококачественного зерна вместе с поведением фермеров и внешнеэкономическими факторами формируют основания для подорожания. Уже сейчас дефицит зерна первых классов определяет тенденции в производстве и создает потенциальные угрозы продовольственной безопасности государства.

