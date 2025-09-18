В условиях войны многие украинцы оказались далеко от родных домов и нуждаются в бесплатном жилье для переселенцев в Кировоградской области.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области становится важной поддержкой для тех, кто потерял свои квартиры или дома, а также для семей, вынужденных эвакуироваться из-за боевых действий, сообщает Politeka.

Государство и местные власти предлагают переселенцам возможность воспользоваться бесплатным жильем в Кировоградской области, однако для этого необходимо стать на квартирный учет.

Бесплатное жилье для переселенцев в Кировоградской области предоставляется на срок или бессрочно, с возможностью дальнейшей приватизации.

Приоритет в предоставлении жилища получают многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, нетрудоспособные и пенсионеры, чей дом стал непригодным для проживания.

Для временного проживания внутренне перемещенные лица могут получить дом из коммунальной собственности общества, где они зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ.

Такая крыша над головой предоставляется на год с возможностью продления срока. Воспользоваться этой возможностью могут те ВПЛ, которые не имеют собственной недвижимости или площадь их жилища меньше установленных норм.

Кроме этого, возможность получить дом имеют и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. В частности, речь идет об участниках боевых действий, людях с инвалидностью, семьях погибших ветеранов и детях-сиротах, имеющих статус ВПЛ и достигших 16 лет.

Чтобы стать на квартирный учет, гражданин подает заявление в орган местного самоуправления или ЦНАП по месту регистрации как ВПЛ. Члены семьи автоматически включаются в учет вместе с заявителем, если они не состоят на социальном учете по месту своей регистрации.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право