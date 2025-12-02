Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана підтримати мінімальні потреби літніх українців у холодний сезон.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області розпочне нараховуватись на початку зими 2025 року і охопить найбільш уразливі категорії населення. Про це повідомляє Politeka.

Йдеться про програму «Тепла зима», яка передбачає одноразову виплату 6 500 гривень. Кошти можна витратити на придбання зимового одягу, взуття та ліків.

Право на допомогу мають кілька груп отримувачів. До них входять діти та особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, які вже отримують допомогу на проживання. Також підтримка поширюється на дітей з малозабезпечених сімей, вихованців прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. Крім того, отримати виплати можуть самотні пенсіонери, які мають надбавку за догляд.

Старт нарахування заплановано на 1 грудня 2025 року, а здійснювати виплати буде Пенсійний фонд України. Отримані гроші можна використати протягом 180 календарних днів після зарахування на «Дія.Картку». Для оформлення картки необхідно завчасно встановити або оновити застосунок «Дія», підключити «Приват24» і подати заявку через державний сервіс.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області покликана підтримати мінімальні потреби літніх українців у холодний сезон та забезпечити стабільну фінансову підтримку для найвразливіших верств населення.

Крім того, в Дніпропетровській області люди мають можливість отримати безкоштовне житло. Перший крок для цього — стати на квартирний облік. Саме він відкриває доступ до тимчасового помешкання, яке надається державою.

