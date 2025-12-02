Денежное пособие для пенсионеров в Днепропетровской области призвано поддержать минимальные потребности пожилых украинцев в холодный сезон.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области начнет начисляться в начале зимы 2025 года и охватит наиболее уязвимые категории населения. Об этом сообщает Politeka.

Речь идет о программе «Тепла зима», которая предусматривает одноразовую выплату 6500 гривен. Денежные средства можно потратить на приобретение зимней одежды, обуви и лекарств.

Право на пособие имеют несколько групп получателей. В них входят дети и лица с инвалидностью первой группы среди внутренне перемещенных лиц, уже получающих пособие на жительство. Также поддержка распространяется на детей из малообеспеченных семей, питомцев приемных семей и детских домов семейного типа. Кроме того, получить выплаты могут одинокие пенсионеры, имеющие надбавку за уход.

Старт начисления запланирован на 1 декабря 2025, а осуществлять выплаты будет Пенсионный фонд Украины. Вырученные деньги можно использовать в течение 180 календарных дней после зачисления на «Дія.Картку». Для оформления карты необходимо заранее установить или обновить приложение «Дія», подключить «Приват24» и подать заявку через государственный сервис.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области призвана поддержать минимальные потребности пожилых украинцев в холодный сезон и обеспечить стабильную финансовую поддержку наиболее уязвимым слоям населения.

Кроме того, в Днепропетровской области у людей есть возможность получить бесплатное жилье. Первый шаг для этого – стать на квартирный учет. Именно он открывает доступ к временному жилью, предоставляемому государством.

