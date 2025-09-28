Возможности трудоустройства для пенсионеров растут, и работа в Харькове для них становится все доступнее.

Компании в Харькове готовы брать на работу пенсионеров , имеющих ответственность и желание оставаться активными, сообщает Politeka.

Как показывают вакансии на сайте work.ua, работа для пенсионеров в Харькове включает в себя различные направления. Среди актуальных предложений есть место для оператора котельной компании «Аптека 911».

Основной задачей работника будет поддержание бесперебойного отопления, контроль температуры и состояния котлов, а также проведение профилактики. Важен опыт от одного года, внимательность и ответственность.

Образование при этом не имеет решающего значения, главное наличие практики и готовность соблюдать технику безопасности. В компании подчеркивают, что открыты для людей с инвалидностью. Заработная плата составляет от 10 500 до 11 000 гривен в месяц, а график – сутки через три.

Еще одна работа для пенсионеров в Харькове – пиццейоло в заведении «Япико». Здесь готовы взять даже тех, кто не имеет опыта, ведь предусмотрена оплачиваемая стажировка. От человека ждут любви к своему делу и желания сосуществовать в команде.

Условия достаточно привлекательные: зарплата составляет от 27 000 до 32 000 гривен, выплаты проводятся дважды в месяц, оплачиваемый отпуск и корпоративные скидки. Дополнительно компания предлагает финансовую помощь раз в квартал для лиц с инвалидностью, подарки на праздники и корпоративную поддержку психолога для работников и их семей.

Такие предложения свидетельствуют, что можно получить не только дополнительный доход, но и оставаться социально активным. Это хорошая возможность быть в движении, общаться с людьми и испытывать пользу от своего труда.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право