Денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области можно получить до конца 2025 года, сообщает Politeka.

Речь идет о возрастных надбавках, разовых выплатах и ​​подготовке новых правил расчета пенсий, которые начнут действовать в 2026 году. Все изменения направлены на усиление поддержки людей старшего возраста, особенно испытывающих экономические вызовы.

Прежде всего стоит обратить внимание на денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области в виде надбавок за возраст. Для людей, которым исполняется 70 лет, прибавка составит 300 грн. Тем, кто достиг 75 лет, будет насчитываться 456. А для лиц, пересекших отметку в 80 лет, предусмотрена выплата 570 гривен.

Кроме этого, предусмотрена единовременная автоматическая выплата в 6500 грн для одиноких пожилых людей. Эту денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области начислят без дополнительных обращений, что должно уменьшить нагрузку на нуждающихся в уходе.

Параллельно действует возможность получить разовую выплату 1000. Для этого следует подать заявление до 24 декабря 2025 года. Заявителю необходимо подготовить паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение, справку о составе семьи и акт социального инспектора.

Специалисты отмечают, что эта дотация станет ощутимой поддержкой в ​​конце года, когда расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и закупками, традиционно растут.

В 2025 году также предусмотрена ежемесячная надбавка в 944 грн для одиноких пожилых. Уже в 2026 году ее увеличат до 1038. Такой шаг объясняется необходимостью компенсировать рост расходов на медицину, продукты и другие базовые потребности.

