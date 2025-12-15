Появилось предупреждение для украинцев и введены графики отключения света в Киевской области на 16 декабря.

В Киевской области 16 декабря введены плановые графики отключения света, что связано с проведением масштабных ремонтных работ на сетях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Согласно обнародованным графикам отключения света в Киевской области на 16 декабря, в ряде населенных пунктов области возможны длительные перерывы в электроснабжении, которые в отдельных случаях продлятся до двенадцати часов.

Так, в Гатному 16 декабря запланировано несколько этапов работ. В частности, с 08:00 до 20:00 электроэнергию будут выключать на следующих улицах:

Абрыкосова, Андриивська, Археологична, Б. Хмельныцького, Берегова, Ботанична, В. Швеця, Валовня, Выноградна, Володымырська, Гоголя, Грушевського, Дорошенка, Зелена, Зоряна, Инстытутська, Калынова, Кармелюка, Квитнева, Кибернетычна, Кленова, Котовського, Коцюбынського, Курганна, Лугова, М. Валовня, Марченка, Незалежна, Незалежности, Одеська, Пивденна, Пивнична, Прыкордонна, Райдужна, Салютна, Святкова, Сымоненко, Сирка, Соловина, Сонячна, Теремська, Тополева, Травнева, Трояндова, Украинкы Леси, Чумацька, Швеця, Шляхова, Юности, Я. Мудрого, Яблунева, Янчука, проу. Зеленый, проу. Одеськый, проу. Райдужный, проу. Ягидный.

Кроме того, в этот же день в городе Боярка будут действовать дополнительные ограничения с 08:00 до 20:00 по ул. Коновальца Евгения.

Еще один блок плановых отключений в селе Русанив предусмотрен в период с 09:30 до 15:30, когда свет будет отсутствовать на ряде улиц:

Жовтнева, Зоряна, Л.Украинкы, Набережна, Нова, Першотравнева, Прылужна, Франка, Чорных Запорожцив, Яворова, проулок Франка.



Плановые обесточивания затронут и другие населенные пункты. В частности, в селе Дымивка электроснабжение будет временно прекращено с 09:30 до 15:30 на улицах:

Першотравнева, Прывитна.

Также в селе Перше Травня в этот день запланирован капитальный ремонт электросетей. В этой связи с 09:30 до 15:30 электроэнергии не будет на определенных улицах:

1-го Травня, Хуторська, Чепурна.

Жители Киевской области призывают заранее учесть графики отключений, подготовиться к временным неудобствам и заранее зарядить необходимые электроприборы. Работы производятся с целью повышения надежности электросетей и стабильности электроснабжения в регионе.

