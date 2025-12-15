Жителям советуют следить за ценами, чтобы минимизировать влияние удорожания продуктов в Киевской области на семейный бюджет.

В Киевской области наблюдается подорожание продуктов, сообщает Politeka.

За последний месяц наиболее заметные изменения зафиксированы в категориях овощей, молочных изделий и круп, что оказывает непосредственное влияние на семейный бюджет.

Картофель розовый в супермаркетах варьируется от 17,50 грн у Auchan до 29,99 у Novus за килограмм. Средняя стоимость за ноябрь-декабрь 2025 составила 23,75, что на 0,30 больше, чем в предыдущем месяце. Сезонный рост спроса и колебания урожая стали ключевыми факторами повышения стоимости.

Масло "Крестьянское" 72,5% за последние 30 дней подорожало до средних 120,23 грн за 200 граммов, увеличившись на 2,18. Различия между сетями достаточно значительны: Metro предлагает продукт по 125 гривен, Megamarket – 121,70, Auchan – 114. Специалисты отмечают, что разница расценок обусловлена ​​логистическими затратами и условиями закупки у поставщиков.

Крупы также показывают тенденцию к подорожанию. К примеру, средний ценник гречки поднялся до 45,13 грн за килограмм, что на 1,56 больше, чем в ноябре. В Megamarket килограмм стоит 56,20, Novus – 40,89, Auchan – 38,30. Такая разница подчеркивает необходимость внимательного сравнения цен перед покупкой.

Аналитики объясняют рост цен несколькими факторами: сезонные колебания, рост себестоимости снабжения, удорожание энергоносителей и логистики, а также инфляционное давление. В то же время потребители испытывают влияние макроэкономических процессов, что может привести к изменению структуры расходов на продукты питания.

Эксперты советуют жителям региона планировать покупки заранее, отслеживать акции и сравнивать цены в разных сетях. Также стоит обращать внимание на локальные производства: часто товары от местных фермеров стоят дешевле импортированных аналогов и не уступают качеству.

Регулярное отслеживание цен позволяет понять рыночные тенденции и скорректировать ежедневные расходы, чтобы минимизировать влияние подорожания продуктов в Киевской области на семейный бюджет.

