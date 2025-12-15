Сформированы подробные графики отключения света на 16 в Сумской области.

Из-за запланированных масштабных ремонтных работ запланировано внедрение графиков отключения света на 16 декабря в Сумской области, о чем сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в нескольких общинах региона.

По данным энергетиков, в связи с техническими работами компания «Сумиобленерго» сформировала детальные графики отключения света на 16 в Сумской области.

Дополнительно ограничения запланированы 16 декабря в населенном пункте Охтырка, где обесточение будет продолжаться с 08:00 до 17:00. В течение девяти часов без электричества останутся жители таких улиц:

Армийська: 80/1, 80/73, 80А, 82, 89, 89Б.

Бакыривськый: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12Б, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 23Б, 23В, 24, 31, 33, 35.

проул. Барвинковый: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42.

Березовый: 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13, 13А.

Бузкова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 51А, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 78А, 82, 84, 86.

Также в населенном пункте Глухив электроснабжение будет прекращено с 10:00 до 16:00. Отключение коснутся улицы:

Спасская: 10, 35, 46, 48, 50, 52, 54, 54А

Александра Безбородько: 1–24, 26, 28, 30

Сынявская: 1–27

Павла Скоропадского: 1–16, 6А, 8, 10, 12, 14

Николая Василенко: 32А, 35–37, 41, 43

Румянцева: 1–20, 10А.

Кроме того, временное обесточивание запланировано в городе Путывль. Свет будет отсутствовать с 09:00 до 15:00.

Вознесенская: дома 40, 42, 50

Иоанна Путивльского: дома 57, 61, 61/1

Кооператывна: дома 1-6, 8, 9, 11-14

В населенном пункте Конотоп отключения электроэнергии также будут проводиться с 08:30 до 14:30. Список адресов, где будет прекращено электроснабжение, включает:

Германивська: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 56

Путывльська: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23А, 25, 29, 33, 33А, 35, 37, 37А, 37Б, 37В, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57, 57/1, 59, 61, 63, 65, 67

1-й Германивськои: 17

1-й Путывльськои: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 14, 16, 18

Набережна: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64

Цилынна: 2, 4, 6

Кроме этого стоит ожидать ограничения жителям населенного пункта Недрыгайлив по ул. Незалежнисть 25А. Обесточение будут действовать с 9 до 15 часов.

Актуальные графики отключений «Сумыоблэнерго» предлагает просматривать на официальном сайте компании в разделе «Отключение», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Жителей региона призывают заранее подготовиться к возможным перерывам в электроснабжении и учесть их в своем повседневном расписании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Сумской области: где заработали обновления.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области: кто может рассчитывать на крышу над головой.

Как сообщала Politeka, Дефицит овощей в Сумской области: почему на рынке могут произойти изменения.