Будут введены графики плановых отключений света в Черниговской области на 16 декабря, связанных с проведением масштабных ремонтных работ, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

Энергетики предупреждают о возможных временных перебоях в поставках света в течение дня, ведь часть оборудования будет отключена для выполнения технического обслуживания. График отключения света в Черниговской области 16 декабря охватывает несколько населенных пунктов области.

В населенном пункте Былка из-за проведения ремонта воздушной линии электропередач запланировано временное прекращение электроснабжения с 8:00 до 17:00. Обесточение касается определенных адресов, перечень которых приведен в графике:

Берегова 1, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 4, 6, 7, 8;

Будьонного 35;

Булюкивка 1, 100, 14, 15, 16, 17, 2, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 30, 32, 33, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 64, 65, 67, 69, 7, 70, 78, 8, 80, 86, 88, 9, 96, 98;

Гострив 1, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 45, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 6, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 78, 8, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 9, 91, 93, 94, 96, 98;

Загребелля 1, 10, 11, 13, 14, 19, 2, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 57, 6, 60, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 8, 83, 89, 9, 97;

Занакит 101, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 4, 40, 42, 43, 44, 48, 5, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97;

Лисова 1, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 3, 33, 35, 39, 41, 49, 5, 9;

Медова 1, 10, 103, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 34, 4, 47, 5, 6, 8, 9;

Механизации 1, 13, 16, 19, 3, 4, 6, 7, 9;

Молодижна 10, 15, 19, 1А, 2, 21, 23, 25, 29, 2А, 31, 37, 5, 7, 9;

Новоселыця 1, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 29, 3, 33, 35, 37, 39, 4, 41, 5, 6, 7, 8.

В этот же временной промежуток – с 8:00 до 17:00 – возможны перерывы в подаче электроэнергии также в населенном пункте Короп. Свет будут временно выключать на отдельных улицах Комунальна 22, 35, 37.

Кроме того, у Шабалынив электроснабжение будет ограничено с 08:00 до 17:00. Причиной является выполнение плановых ремонтных работ на объектах электросети, что может привести к перебоям в подаче света по отдельным адресам:

Деснянська 1, 10, 12, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 4, 6;

Центральна 188, 195, 197, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 222, 22 227, 230, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 253, 254, 252, 5 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 274.

Плановые работы продлятся и в населенном пункте Козелець. Здесь обесточивание ожидается с 09:30 до 15:30. Отключение коснутся части улиц и отдельных потребителей, указанных в графике:

Мыколы Леонтовича 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 14А.

Набережна 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 14а, 15а, 18а.

Амосова 48.

Владимира Ивасюка 1, 2, 3, 4, 6, 1а, 2а.

Евгения Лоскота 53а.

Зеленый 8, 12.

Ивана Мазепы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 2.

Калынова 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 29А, 42а, 52а.

Независимости 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 7 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 89, 43а, 60а, 66а, 76а, 79а, 80а, 82а, 82б.

Графики отключений "Черниговоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

Где искать графики

На сайте: Перейдите по ссылке на раздел "Отключение" и обмерьте свой населенный пункт и адрес.

В чат-боте Viber: Найдите чат-бот компании, зарегистрируйтесь и введите лицевой счет, чтобы увидеть свой график.

В чат-боте Telegram: Загрузите чат-бот по ссылке .

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

