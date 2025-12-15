График отключения газа на 16 декабря в Хмельницкой области предупреждает жителей о временных перебоях в подаче голубого топлива.

График отключения газа на 16 декабря в Хмельницкой области был введен из-за ремонтных и модернизационных работ, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа в Хмельницкой области уже коснулся двух общин и охватит дату 16 декабря.

Так, в Хмельницкой общине без газоснабжения остались жители села Череповка. А в Черноостровской поселковой общине временные ограничения затронули деревни Малые Орлинцы, Везденьки, Николаев, Маниловка, Антоновка и Екатериновка.

Специалисты местного филиала "Газсети" уточнили, что прекращение распределения голубого топлива началось 15.12.2025 и продлится ориентировочно до пяти суток в зависимости от сложности работ.

При ремонте проводятся проверки плотности системы газоснабжения и устранения мелких неисправностей, которые могли бы стать опасными в зимний период.

Поэтому на момент запуска топлива необходимо обеспечить полный доступ к приборам, чтобы специалисты могли выполнить все проверки и возобновить подачу голубого топлива без риска для жителей.

Жителей призывают быть внимательными и не использовать плиты или котлы во время выполнения ремонтных работ. Важно перекрыть краны на газовых приборах и опусках перед ними.

Служба газоснабжения напоминает, что такие ограничения как график отключения газа на 16 декабря в Хмельницкой области вводятся для безопасности и обеспечения надежности сети.

Именно такие временные неудобства позволяют сделать газоснабжение стабильным и безопасным, особенно в зимних холодах. Так что местных просят отнестись к этому с пониманием.

