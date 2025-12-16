С начала 2026 г. в Ивано-Франковской области произойдет повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области для жителей Городенки без установленных счетчиков, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета принял решение о новых тарифах для коммунального предприятия «Городенковдоканал».

Для абонентов со счетчиками изменения не предусмотрены: подача воды останется на уровне 47,68 грн. за кубометр, а водоотвод — 38,43 грн. Оплата будет производиться по фактическому потреблению.

Потребители без учетных устройств будут платить больше: кубометр воды обойдется в 66,48 грн, отвод — 47,37 грн. Объясняют это ростом затрат предприятия на поддержку сетей и обеспечение стабильного водоснабжения.

Компенсации из городского бюджета получат только пользователи со счётчиками. Остальные абоненты будут платить полную сумму услуг без дотаций.

платежки

Местные власти также внедряют программу поддержки социально уязвимых групп: бесплатную установку счетчиков для семей погибших военных, ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью I группы, многодетных семей и семей пропавших без вести. Оборудование будет профинансировано из бюджета города.

Таким образом, повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области коснется только тех потребителей, кто не пользуется приборами учета, а льготные программы помогут смягчить финансовую нагрузку и стимулировать переход на прозрачное потребление ресурсов.

Кроме того, в Ивано-Франковской области дорожает проезд. В городских автобусах он обойдется в 20 гривен для взрослых пассажиров и 10 гривен для школьников.

Последние новости Украины:

Подорожание проезда в Ивано-Франковской области: что известно о ситуацие

Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковске: для кого вырастут цены

Ограничение движения транспорта в Ивано-Франковской области: где именно нельзя будет проехать