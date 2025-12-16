Повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области коснется не всех.

С начала 2026 г. в Ивано-Франковской области произойдет повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области для жителей Городенки без установленных счетчиков, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета принял решение о новых тарифах для коммунального предприятия «Городенковдоканал».

Для абонентов со счетчиками изменения не предусмотрены: подача воды останется на уровне 47,68 грн. за кубометр, а водоотвод — 38,43 грн. Оплата будет производиться по фактическому потреблению.

Потребители без учетных устройств будут платить больше: кубометр воды обойдется в 66,48 грн, отвод — 47,37 грн. Объясняют это ростом затрат предприятия на поддержку сетей и обеспечение стабильного водоснабжения.

Компенсации из городского бюджета получат только пользователи со счётчиками. Остальные абоненты будут платить полную сумму услуг без дотаций.

Местные власти также внедряют программу поддержки социально уязвимых групп: бесплатную установку счетчиков для семей погибших военных, ветеранов, участников боевых действий, лиц с инвалидностью I группы, многодетных семей и семей пропавших без вести. Оборудование будет профинансировано из бюджета города.

Таким образом, повышение тарифов на воду в Ивано-Франковской области коснется только тех потребителей, кто не пользуется приборами учета, а льготные программы помогут смягчить финансовую нагрузку и стимулировать переход на прозрачное потребление ресурсов.

Кроме того, в Ивано-Франковской области дорожает проезд. В городских автобусах он обойдется в 20 гривен для взрослых пассажиров и 10 гривен для школьников.

