Дефицит продуктов в Кривом Роге проявляется в отсутствии достаточных объемов популярного овоща, обычно входящего в состав многих салатов, информирует Politeka.

В настоящее время дефицит продуктов в Сумской области касается именно помидоров. По наблюдениям аналитиков, вторую неделю подряд фиксируется удорожание тепличных томатов. Основной причиной этого процесса стало уменьшение урожайности в тепличных хозяйствах. Снижение объемов сбора привело к уменьшению предложения на рынке, что сразу отразилось на ценах.

Важным фактором является сезонность: из открытого грунта поступает все меньше овощей, ведь пик полевого производства уже завершился. Это оказывает существенное влияние на уровень цен и создает дополнительные предпосылки для недостатка. Таким образом, дефицит продуктов в Кривом Роге приобретает ощутимое значение, поскольку повышение стоимости сопровождается сокращением поступлений.

По результатам мониторинга, только в течение этой недели тепличные помидоры прибавили в стоимости еще 14%. Производители предлагают продукцию в пределах 35-55 гривен за килограмм (0,85-1,33 доллара). Цена зависит от качества, размера и партии.

Представители тепличных комбинатов подчеркивают, что спрос растет, ведь более активно закупают крупные торговые сети и оптовые компании. Дополнительно повлияло и подорожание грунтовых томатов, также демонстрирующих повышение цен из-за завершения сезона.

В то же время, эксперты отмечают: несмотря на общую тенденцию, тепличные овощи все еще остаются относительно доступными. Их средняя цена примерно на 30% ниже, чем в начале сентября 2024 года.

