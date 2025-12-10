"Харьковоблэнерго" сделало графики отключения света в Харьковской области на 11 декабря.

В Харьковской области 11 декабря будут действовать графики отключения света, введенные в связи с проведением масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлены графики отключения света в Харьковской области на 11 декабря.

Ограничения электроснабжения запланированы с 09:00 до 17:00 из-за ремонта воздушной линии в населенном пункте Мыщенки. Отключения коснутся отдельных адресов:

Вильшанська 1; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 2; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 3; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 5; 6; 6А; 7; 8; 9;

Весняна 10; 2; 3; 4; 5; 6;

Вышнева 1; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 23; 25; 27; 33; 39; 45; 47; 5; 9;

Космична 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 21; 24; 26; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 39; 40; 5; 6; 71; 8; 9;

Литня 36; 6; 7; 8;

Мичурина 1; 11; 13; 2; 3; 5; 9;

Мырна 11; 13; 17; 19; 21; 26; 46; 6; 7; 8;

Протонивська 1; 10; 12; 16; 18; 20;

Степова 1; 13; 17; 18; 20; 22; 25; 27; 28; 29; 31; 33; 35; 39; 9;

Шырока 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23А; 24; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 38; 39; 4; 41; 42; 44; 45; 46; 47; 49; 4А; 51; 53; 54; 56; 58; 6; 60; 6А; 8; 84; 90.

Также возможны перебои со светом в населенном пункте Нестеренкы с 09:00 до 17:00. Обесточение будет продолжаться по определенным адресам:

Олены Пчилкы;

Набережный 1; 3;

ул.Дарвина 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 1В; 1Г; 2; 20; 22; 3; 4; 5; 5А; 5В; 6; 7; 8.

В селе Манченкы электроснабжение также будет прекращено с 09.00 до 17.00 в связи с работами на линиях электропередачи. Отключения будут касаться ряда улиц:

Культуры; Руслана Шимона; пер.Козацькый;

Иоанна Богуна 1; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 18; 2; 20; 22; 22А; 24; 3; 4; 6; 7; 8; 9;

Дачна 2;

Зализнычна 10; 14; 16; 18; 1Д; 2; 21; 25; 4; 6; 6А; 8;

Затышна 15; 20; 23;

Коцюбынського 1; 10; 11; 12; 14; 15; 16А; 17; 18; 2; 20; 21; 26; 28; 3; 30; 32; 4; 5; 6; 7; 8; 9.

Кроме того, в Травневе свет будет отсутствовать в том же временном промежутке — с 9:00 до 17:00 по отдельным адресам из-за ремонтных работ: ул.Фабричная д.15.

Графики отключений "Харьковоблэнерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах в Viber и Telegram.

