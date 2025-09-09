Новая система оплаты проезда в Сумской области с 22 июля обеспечила современный и удобный способ использования транспорта.

Новая система оплаты проезда в Сумской области стартовала в Конотопе, где внедрена электронная карта «Конотопка», сообщает Politeka.

Она совместима с валидаторами в шестидесяти единицах транспорта – автобусах и трамваях. Дополнительно для жителей заработало мобильное приложение, позволяющее становиться в электронные очереди в ЦНАП и больницах, а также получать актуальные новости.

По словам инициатора проекта E-Pass Александра Колесникова, система имеет более широкие функции, чем привычные способы оплаты. Дизайн карты посвящен исторической реке, когда-то протекавшей по территории города. Коммерческий директор КП "Конотопское трамвайное управление" Сергей Тягний подчеркнул значение этого нововведения для развития общества.

Бывших кондукторов перевели на другие должности, часть персонала сделали контролерами. Бумажные билеты сняты с продаж, сотрудники помогают пассажирам освоить новую технологию. Директор предприятия Виктор Тимошенко отметил, что подобная практика уже показала эффективность в городах-партнерах и положительно повлияла на финансовые поступления.

Льготные карты выдает управление социальной защиты. Получить их могут участники боевых действий, инвалиды, пенсионеры и многодетные семьи. Процедура доступна в течение рабочей недели в холле учреждения.

Мэр Артем Семенихин подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Easy Pay. Для школьников планируется отдельный электронный проездной, запуск которого предусмотрен с 1 сентября. В результате новая система оплаты проезда в Сумской области с 22 июля обеспечила современный и удобный способ использования транспорта, сократив время на приобретение билетов.

Источник: Конотопский горсовет

