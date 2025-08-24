Мешканцям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіку відключення світла на тиждень із 25 по 31 серпня у Сумській області.

Проведенням ремонтних робіт в електромережах у регіоні призвело до впровадження графіку відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Сумській області, пише Politeka.

Про це попереджають у декількох громадах області.

Так, графік відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Сумській області введено у низці населених пунктів. Обмеження діятимуть 25 числа приблизно з 8:00 до 16:00 у селі Курмани через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі.

АТ "Сумиобленерго" повідомляє про тимчасову перерву в електропостачанні за адресами: Дмитра Білоуса 3,5,7,9; Федини 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 7; Центральна 10, 12, 12А, 2, 35, 39, 45, 47, 49, 4А, 51, 55, 57, 61, 63, 67, 8; провулок 3-Й Набережний 11.

У вівторок 26.08, через виконання ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі знову знеструмлять село Курмани за адресами: Молодіжна 11; Набережна 12, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 9; Центральна 14А.

Графік знеструмнення 27 числа, в середу знову вводиться у селі Курмани, де попередили про тимчасове призупинення електропостачання за наступними вулицями: Дмитра Білоуса 3, 5, 7, 9; Федини 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 7; Центральна 10, 12, 12А, 2, 35, 39, 45, 47, 49, 4А, 51, 55, 57, 61, 63, 67, 8. Терміни вимкнення: з 08:00 до 16:00 години.

28 числа незручності будуть діяти з 8 до 16 години у таких населених пунктах:

ГОСТРИЙ ШПИЛЬ: Підгірна 37, 41, 44, 52, 54, 8;

ДОЛИНА: Лугова 10, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 60;

КІВШИК: Польова 1, 10, 12, 13, 18, 2, 21, 22, 24, 3, 6, 93;

ОЗЕРНЕ: Центральна 18, 2, 20, 22, 26, 4.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла на тиждень з 25 по 31 серпня в Сумській області.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання борошна в Сумській області: магазини різко переписали ціни.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Сумській області: що може опинитися під загрозою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: в ПФУ розкрили, скільки можна отримати до Дня Незалежності.