Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Сумской области.

Проведение ремонтных работ в электросетях в регионе привело к внедрению графика отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Сумской области, пишет Politeka.

Об этом предупреждают в нескольких общинах области.

Так, график отключения света на неделю с 25 по 31 августа в Сумской области введен в ряде населенных пунктов. Ограничения будут действовать 25 числа с 8:00 до 16:00 в селе Курманы из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи.

АО "Сумыоблэнерго" сообщает о временном перерыве в электроснабжении по адресам: Дмитрия Билоуса 3,5,7,9; Федины 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 7; Центральная 10, 12, 12А, 2, 35, 39, 45, 47, 49, 4А, 51, 55, 57, 61, 63, 67, 8; переулок 3-й Набережный 11.

Во вторник 26.08 , из-за выполнения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи снова обесточат село Курманы по адресам: Молодежная 11; Набережная 12, 16, 18, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 63, 9; Центральная 14А.

График обесточения 27 числа, в среду снова вводится в селе Курманы, где предупредили о временном приостановлении электроснабжения по следующим улицам: Дмитрия Билоуса 3, 5, 7, 9; Федины 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 7; Центральная 10, 12, 12А, 2, 35, 39, 45, 47, 49, 4А, 51, 55, 57, 61, 63, 67, 8. Сроки отключения: с 08:00 до 16:00 часов.

28 числа неудобства будут действовать с 8 до 16 часов в таких населенных пунктах:

ГОСТРЫЙ ШПИЛЬ: Пидгирна 37, 41, 44, 52, 54, 8;

ДОЛИНА: Лугова 10, 14, 16, 20, 22, 24, 30, 32, 34, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 60;

КИВШЫК: Полевая 1, 10, 12, 13, 18, 2, 21, 22, 24, 3, 6, 93;

ОЗЕРНЕ: Центральная 18, 2, 20, 22, 26, 4.

