Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 21 по 22 октября в Черниговской области.

В части населённых пунктов в Черниговской области в течение нескольких дней будет действовать график отключения света с 21 по 22 октября, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Остерской общины.

В связи с проведением работ и выполнением ремонтных работ на воздушной линии электропередачи возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 21 по 22 октября в Черниговской области.

Ограничения будут введены уже 21 октября 2025 года в городе ОСТЕР. Время ограничения: с 09:00 до 17:00. Возможны перерывы в электроснабжении по адресам:

А.А. Грановского 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 29, 30, 31, 33, 38, 9;

Левка Лукьяненко 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 8;

Миру 35, 37;

Ярослава Мудрого 75.

Возможны перерывы в электроснабжении также 22 числа в населенном пункте КОТИВ с 09:00 до 17:00 по адресу: Коротенка 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 22, 3, 4, 5, 6, 8.

Также в этот день произойдет выполнение ремонтов на воздушной линии электропередачи в городе ОСТЕР. Так, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:

Вознесенская 1, 10, 11, 1А, 2, 2Б/2Б, 3, 4, 5, 6, 9;

Генерала Солонины 19, 21, 21А;

Незалежности 25;

Татаровская 34, 35, 36, 37, 38, 39, 3Б, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63 67;

Тимофея Носача 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8, 9.

Жителям населенных пунктов, указанных выше, рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света с 21 по 22 октября в Черниговской области.

