Жителям советуют подготовиться заранее к графику отключения света в Черниговской области на неделю с 24 по 30 ноября.

График отключения света в Черниговской области на неделю с 24 по 30 ноября опубликован для жителей Остерской общины, сообщает Politeka.

Информация об этом предоставлена ​​на официальном сайте Остерской общины.

Плановые работы предусматривают временное ограничение электроснабжения в нескольких населенных пунктах в период с 9 часов по 17-е.

В Пархиме электроэнергию выключат 24 ноября с 09:00 до 17:00. Работы будут производиться на воздушной линии и оборудовании подстанций. Ограничения касаются улиц Независимости, Майской и близлежащих.

В Беликах обесточивание запланировано на ул. Деснянская, Киевская, Лесная, Молодежная и Независимости, а также переулках Заливный, Киевский, Новый и Рыболовный.

Жилин Млынок и Набельское ожидают плановые работы по ул. Луговая, Подгорная и Центральная, с 09:00 до 17:00. В Беремицком свет отключат по ул. Луговая и Набережная.

В Остере электроснабжение временно прекратят 24 числа на улице Героев 66-й бригады, а 25 ноября – на Вознесенской, Генерала Солонины, Татаровской, Независимости, Тимофея Носача и других улицах. Полесское включает улицы Вишневая, Космонавтов, Лесная и Полевая.

Жителям советуют подготовиться заранее к графику отключения света в Черниговской области на неделю с 24 по 30 ноября, ограничить использование бытовых приборов и соблюдать правила безопасности во время работ. Энергетики сообщают, что график позволяет планировать день и снизить неудобства.

Таким образом, на неделю с 24 по 30 ноября часть районов Черниговщины будет иметь временные перерывы в электроснабжении из-за технического обслуживания и модернизации сетей.

