Подорожание продуктов в Сумской области в последнее время существенно влияет на молочный сектор потребительского рынка, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сайт Минфина .

Средний ценник твердого сыра «Звени Гора» голландского 45% достиг 580,70 грн за килограмм. В сети Auchan этот продукт продается за 565,00, у Megamarket – 589,50, а у Metro – 587,60. Для сравнения, в июле средняя стоимость сыра составила 532,25 гривен за килограмм, что показывает увеличение на 46,67 грн в месяц. Индекс свидетельствует, что рост происходил постепенно в течение августа, с конца июля, когда средняя стоимость колебалась от 446,17 до 578,73 до конца месяца, достигая 580,70.

Что касается йогурта «Активиа Классический» 1,5%, ценник составляет 35,99 грн за упаковку объемом 290 мл. У Novus продукт доступен по тем же расценкам. В июле 2025 года средняя стоимость йогурта составляла 34,59, так что повышение за месяц составило 6,00. Данные индекса показывают, что подорожание происходило эпизодически в течение августа, в частности, после 7 числа, когда расценки повысились с 29,99 до 35,99 гривен.

В целом, такие колебания демонстрируют, что подорожание продуктов в Сумской области отражает тенденции на рынке молочных товаров и влияет на расходы домохозяйств. Наиболее существенно повысились цены на твердые сыры, в то время как йогурт показывает менее резкий, но заметный рост.

Для жителей области это означает, что при планировании еженедельных закупок следует учитывать изменения цен на молочку и выбирать магазины, где стоимость товаров оптимальна. Мониторинг цен помогает минимизировать нагрузку на семейный бюджет и более эффективно распределять средства на товары первой необходимости.

