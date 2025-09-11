Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге также предоставляется через социальный учет жилищного фонда.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге предоставляется украинцам, потерявшим жилье из-за войны, сообщает Politeka.

Переселенцы могут получить временное или постоянное размещение в общинах, где они зарегистрированы в Единой базе данных ВПЛ. Жилые помещения выделяются в соответствии с установленными нормами: до 13,65 м² на одного человека и до 35,22 м² на семью. Помещения на оккупированных территориях или в зоне боевых действий не предоставляются.

Безвозмездное проживание распространяется на период действия военного положения и еще полгода после его завершения, при этом жильцы платят только коммунальные услуги. Приоритет отдается многодетным семьям, семьям с детьми, беременным, пожилым людям и лицам с инвалидностью, чьи дома повреждены или непригодны для жизни.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Кривом Роге также предоставляется через социальный учет жилищного фонда, что позволяет пользоваться государственными или общественными квартирами с возможностью дальнейшей приватизации. На бессрочное проживание могут рассчитывать участники боевых действий, семьи погибших, дети-сироты и граждане с инвалидностью из-за войны войны.

Для оформления переселенцы подают заявление в местные власти или ЦНАП с паспортом, справкой ВПЛ, свидетельствами о детях, документами опекунов и кодом налогоплательщика. После проверки орган принимает решение, а свободное помещение передается в течение трех рабочих дней, обеспечивая крышу над головой нуждающимся.

Кстати, в Кривом Роге также сообщали о возможности получения гуманитарной помощи для пенсионеров. Все благодаря инициативе организации Каритас.

