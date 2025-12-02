Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах включає компенсації ветеранам за зруйноване житло.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах надходить громадянам похилого віку, які залишилися без житла або перебувають у складних умовах через бойові події, повідомляє Politeka.

Міська влада координує процес, організовуючи тимчасові рішення та супровід для людей, що зіткнулися з наслідками руйнувань.

Проєкт включає поселення у модульному містечку, де створені базові умови для побуту. Соціальні служби приймають документи, перевіряють надані дані й формують чергу на розміщення, щоб забезпечити прозорий порядок отримання місць.

Подати заяву можна особисто за адресою вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Співробітники надають роз’яснення щодо процедури, перевіряють правильність оформлення та консультують щодо пакета документів. Для реєстрації потрібні паспорт, ідентифікаційний код і довідка ВПО. Якщо звертається родина, дані кожного члена додають до загальної заявки.

Містечко обладнане необхідними умовами, що допомагають повернутися до звичного ритму життя, отримати побутову підтримку та гарантувати безпечне середовище.

Передбачені й окремі виплати: гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумах охоплює компенсації ветеранам за зруйноване житло, а також підтримку переселенців для оплати оренди у безпечних районах міста. Такий формат дозволяє зменшити фінансовий тиск на родини та поступово стабілізувати повсякденні умови.

Крім того, у Сумській області люди також можуть отримати грошову підтримку.

Як і раніше, право на отримання фіндопомоги мають ветерани, чиє житло було зруйноване чи пошкоджене через бойові дії або залишилося на тимчасово окупованих територіях.

