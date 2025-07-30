У четвер і пʼятницю, 31 липня та 1 серпня 2025 року, в Черкаській області планується застосування графіків відключення світла.

Спеціалісти обленерго попередили про планові роботи в Черкаській області 31 липня та 1 серпня, через які буде застосовано графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема Городищенська філія обленерго попереджає, що в четвер графіки відключення світла буде задіяно з 8:30 до 16:00 в місті Городище. Обмеження торкнуться низки вулиць: Дашкевича, Оношенка, Конституції, Воїнів Афганців, Героїв Прикордонників, Садова, Коцюбинського, Мономаха, Маніжа, Єдності, Миколаївка, Соборна, Богуна.

Крім того, 31 липня також часткові знеструмлення з 8:00 до 17:00 також відбудуться в межах Шполянської міської територіальної громади у таких населених пунктах:

Журавка (по вулицях Туріянська, Заводська, Вишнева, Благовісна);

Лебедин (вул. С.Ковіти, частково вул. Кравченка).

У пʼятницю, 1 серпня, в цій же громаді графіки відключення світла діятимуть у місті Шпола по вулицях Васильківській, Шевченка, Іванівській та Драгоманова, так само з 8 до 17 години, повідомляє Politeka.

Також обленерго попереджає, що в межах Леськівської сільської територіальної громади в Черкаській області на 1 серпня також заплановано часткові знеструмлення. За даними енергетиків, у звʼязку з роботами по розчистці ліній електропередачі без електроенергії з 8:00 до 17:00 залишаться деякі мешканці села Чорнявка (вул.Березівська, буд. 77-120, ПП Расевич, маг. РАЙПО, інтернет ПАТ "Укртелеком").

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО: які документи потрібні для оформлення допомоги.