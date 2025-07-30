Специалисты облэнерго предупредили о плановых работах в Черкасской области 31 июля и 1 августа, из-за которых будут применены графики отключения света, пишет Politeka.
В частности, Городищенский филиал облэнерго предупреждает, что в четверг графики отключения света будут задействованы с 8:30 до 16:00 в городе Городище. Соборная, Богун. Ограничения затронут ряд улиц: Дашкевича, Оношенко, Конституции, Воинов Афганцев, Героев Пограничников, Садовая, Коцюбинского, Мономаха, Манижа, Единства, Николаевка, Соборная, Богуна.
Кроме того, 31 июля также частичные обесточения с 8:00 до 17:00 также состоятся в пределах Шполянской городской территориальной общины в следующих населенных пунктах:
- Журавка (по улицам Турианская, Заводская, Вишневая, Благовестная);
- Лебедин (ул. С. Ковиты, частично ул. Кравченко).
В пятницу, 1 августа, в этой же общине графики отключения света будут действовать в городе Шпола по улицам Васильковской, Шевченко, Ивановской и Драгоманова, так же с 8 до 17 часов, сообщает Politeka.
Также облэнерго предупреждает, что в пределах Лесковской сельской территориальной общины в Черкасской области на 1 августа также запланированы частичные обесточения. По данным энергетиков, в связи с работами по расчистке линий электропередачи без электроэнергии с 8:00 до 17:00 останутся некоторые жители села Чернявка (ул.Березовская, д. 77-120, ЧП Расевич, маг. РАЙПО, интернет ПАО "Укртелеком").
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