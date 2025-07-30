В четверг и пятницу, 31 июля и 1 августа 2025 года, в Черкасской области планируется применение графиков отключения света.

Специалисты облэнерго предупредили о плановых работах в Черкасской области 31 июля и 1 августа, из-за которых будут применены графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, Городищенский филиал облэнерго предупреждает, что в четверг графики отключения света будут задействованы с 8:30 до 16:00 в городе Городище. Соборная, Богун. Ограничения затронут ряд улиц: Дашкевича, Оношенко, Конституции, Воинов Афганцев, Героев Пограничников, Садовая, Коцюбинского, Мономаха, Манижа, Единства, Николаевка, Соборная, Богуна.

Кроме того, 31 июля также частичные обесточения с 8:00 до 17:00 также состоятся в пределах Шполянской городской территориальной общины в следующих населенных пунктах:

Журавка (по улицам Турианская, Заводская, Вишневая, Благовестная);

Лебедин (ул. С. Ковиты, частично ул. Кравченко).

В пятницу, 1 августа, в этой же общине графики отключения света будут действовать в городе Шпола по улицам Васильковской, Шевченко, Ивановской и Драгоманова, так же с 8 до 17 часов, сообщает Politeka.

Также облэнерго предупреждает, что в пределах Лесковской сельской территориальной общины в Черкасской области на 1 августа также запланированы частичные обесточения. По данным энергетиков, в связи с работами по расчистке линий электропередачи без электроэнергии с 8:00 до 17:00 останутся некоторые жители села Чернявка (ул.Березовская, д. 77-120, ЧП Расевич, маг. РАЙПО, интернет ПАО "Укртелеком").

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги в июле.

Также Politeka писала о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров: кому гарантированно окажут помощь.

Кроме того, Politeka рассказывала о выплатах для ВПЛ: какие документы нужны для оформления помощи.