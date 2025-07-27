Жителям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, пов’язаних із графіком відключення світла на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Черкаській області.

Графік відключення світла на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Черкаській області оприлюднили для жителів Шполянської громади, повідомляє Politeka.

Про це інформують на сторінці Шполянської міської ради у Фейсбук.

Шполянська філія ПАТ «Черкасиобленерго» попереджає про тимчасове припинення електропостачання у різних населених пунктах громади протягом наступного тижня. Планові роботи пов’язані з необхідністю проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання.

28 липня з 8:00 до 17:00 години світла не буде у селі Товмач, зокрема на вулиці Шевченка, в приміщенні колишнього консервного заводу, а також на вежі мобільного оператора «Київстар».

30 липня з 8:00 до 17:00 відключення електроенергії очікуються у Шполі на вулицях Кавказькій та Дар’ївській.

31-го з 8:00 до 17:00 світло не буде у селі Журавка. Відключення торкнуться вулиць Туріянської, Заводської, Вишневої, Благовісної, а також об’єктів на току та в гаражах.

1 серпня з 8:00 до 17:00 години електропостачання припинять у місті Шпола на вулицях Васильківській, Шевченка, Іванівській, Драгоманова, а також у приміщенні магазину «Файномаркет».

Жителям радять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, пов’язаних із графіком відключення світла на тиждень з 28 липня по 3 серпня у Черкаській області.

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