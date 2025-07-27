Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам, связанным с графиком отключения света на неделю с 28 июля по 3 августа в Черкасской области.

График отключения света на неделю с 28 июля по 3 августа в Черкасской области был обнародован для жителей Шполянского общества, сообщает Politeka.

Об этом информируют на странице Шполянского городского совета в Фейсбуке .

Шполянский филиал ПАО «Черкассыоблэнерго» предупреждает о временном прекращении электроснабжения в разных населенных пунктах общества в течение следующей недели. Плановые работы связаны с необходимостью проведения технического обслуживания и ремонта оборудования.

28 июля с 8:00 до 17:00 света не будет в селе Товмач, в частности на улице Шевченко, в помещении бывшего консервного завода, а также на башне мобильного оператора «Киевстар».

30 июля с 8:00 до 17:00 отключения электроэнергии ожидаются в Шполе по улицам Кавказской и Дарьевской.

31-го с 8:00 до 17:00 света не будет в селе Журавка. Отключения коснутся улиц Турианской, Заводской, Вишневой, Благовестной, а также объектов на токе и в гаражах.

1 августа с 8:00 до 17:00 электроснабжения прекратят в городе Шпола на улицах Васильковской, Шевченко, Ивановской, Драгоманова, а также в помещении магазина «Файномаркет».

Жителям советуют заранее подготовиться к временным неудобствам, связанным с графиком отключения света на неделю с 28 июля по 3 августа в Черкасской области.

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