Денежная помощь в Запорожье может быть предоставлена украинским семьям, отвечающим определенным критериям уязвимости, сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в сообщении ПФУ.
Назначение государственного пособия в Запорожье происходит с учетом доходов, имущественного положения и занятости членов семьи.
Основные критерии:
- среднемесячный совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума;
- отсутствие больших расходов свыше 50 тыс. гривен, депозитов на сумму более 100 тыс. гривен, нескольких квартир или автомобилей, выпущенных за последние 15 лет;
- трудоспособные члены семьи должны работать или активно искать работу. Если этого не происходит, выплата может быть прекращена.
Для многодетных семей эти ограничения бездействуют. В состав семьи, которая может претендовать на помощь, входят: супруги, дети до 18 лет, студенты дневной формы обучения до 23 лет, нетрудоспособные родители, а также совершеннолетние холостяки с инвалидностью I группы.
Как определяется размер
Сумма выплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и среднемесячным доходом.
В 2025 году прожиточный минимум составляет:
- для детей до 6 лет – 2 563 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;
- для трудоспособных лиц – 3 028 грн;
- для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн.
При этом применяются специальные коэффициенты:
- для трудоспособных – 60% от минимума;
- для детей - 145%;
- для пенсионеров и лиц с инвалидностью – 100%.
Именно полученная сумма с учетом этих коэффициентов и становится основанием для расчета пособия.
Срок выплат
Помощь назначается сразу на 6 месяцев. Если семья и дальше отвечает установленным критериям, выплаты автоматически продолжаются еще на полгода.
Какие документы нужны денежной помощи в Запорожье
Для оформления помощи необходимо подготовить:
- заявление установленного образца;
- декларацию о доходах и имущественном положении;
- справку о доходах за последние полгода (при необходимости);
- удостоверение участника боевых действий (если есть).
Как подать заявку
Обратиться за помощью можно удобно любым способом:
- лично - в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАПе или органах местного самоуправления;
- онлайн — через вебпортал Пенсионного фонда, приложение ПФУ, портал Действие или социальный вебпортал, используя электронную подпись;
- почтой - отправив документы в территориальное управление Пенсионного фонда.
