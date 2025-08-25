Назначение государственной денежной помощи в Запорожье происходит с учетом доходов, имущественного положения и занятости членов семьи.

Денежная помощь в Запорожье может быть предоставлена ​​украинским семьям, отвечающим определенным критериям уязвимости, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении ПФУ.

Основные критерии:

среднемесячный совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума;

отсутствие больших расходов свыше 50 тыс. гривен, депозитов на сумму более 100 тыс. гривен, нескольких квартир или автомобилей, выпущенных за последние 15 лет;

трудоспособные члены семьи должны работать или активно искать работу. Если этого не происходит, выплата может быть прекращена.

Для многодетных семей эти ограничения бездействуют. В состав семьи, которая может претендовать на помощь, входят: супруги, дети до 18 лет, студенты дневной формы обучения до 23 лет, нетрудоспособные родители, а также совершеннолетние холостяки с инвалидностью I группы.

Как определяется размер

Сумма выплаты рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для конкретной семьи и среднемесячным доходом.

В 2025 году прожиточный минимум составляет:

для детей до 6 лет – 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 3 196 грн;

для трудоспособных лиц – 3 028 грн;

для лиц, потерявших трудоспособность — 2 361 грн.

При этом применяются специальные коэффициенты:

для трудоспособных – 60% от минимума;

для детей - 145%;

для пенсионеров и лиц с инвалидностью – 100%.

Именно полученная сумма с учетом этих коэффициентов и становится основанием для расчета пособия.

Срок выплат

Помощь назначается сразу на 6 месяцев. Если семья и дальше отвечает установленным критериям, выплаты автоматически продолжаются еще на полгода.

Какие документы нужны денежной помощи в Запорожье

Для оформления помощи необходимо подготовить:

заявление установленного образца;

декларацию о доходах и имущественном положении;

справку о доходах за последние полгода (при необходимости);

удостоверение участника боевых действий (если есть).

Как подать заявку

Обратиться за помощью можно удобно любым способом:

лично - в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦНАПе или органах местного самоуправления;

онлайн — через вебпортал Пенсионного фонда, приложение ПФУ, портал Действие или социальный вебпортал, используя электронную подпись;

почтой - отправив документы в территориальное управление Пенсионного фонда.

