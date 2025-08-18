Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає все більш актуальною у зв'язку з дефіцитом робочих рук через еміграцію та війну, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного вііку.

Робота для пенсіонерів в Запоріжжі знайдеться для спеціалістів на посаду затяжника взуття. Роботодавець обіцяє платити від 15 до 30 тисяч в місяць, а також пропонує для працівників гнучкий графік та можливість професійного зростання.

До основних функціональних обов’язків працівника належатиме затягування верха взуття, що потребує акуратності та точності. Також важливою частиною роботи стане приклеювання підошви, яке вимагає уважності та знань технологічних процесів. Окремим напрямком діяльності буде фрезерування матеріалів – процес, що потребує технічних навичок і вміння працювати з різними видами сировини.

Крім того, майбутній співробітник матиме справу з виробничими механізмами та спеціалізованими роботами. Це означає, що необхідно бути готовим до освоєння сучасного обладнання, дотримання правил безпеки та правильного використання техніки. Праця передбачає відповідальне ставлення, уважність до деталей та постійне прагнення вдосконалювати свої професійні навички.

Крім цього, також пропонується робота для пенсіонерів в Запоріжжі на посаду продавець касир. Роботодавець обіцяє заробітну плату у розмірі 15 тисяч. Також працівник зможе обрати для себе зручний графік: 4/2 або 3/2, з 08:00 до 20:00.

Обов’язки: оформленням і викладкою товарів на полицях; контролем наявності та правильності цінників; проведенням розрахунків на касі (усе легко — ми навчимо); підтримкою чистоти й охайності на робочому місці.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запорізькій області: названо громади, де відбудеться роздача їжі.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі: в ПФУ назвали розмір виплат, скільки можна отримати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: які документи потрібно подати, щоб отримати прихисток.