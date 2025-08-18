Работа для пенсионеров в Запорожской области найдется для ряда специалистов, причем обещают хорошие условия

Работа для пенсионеров в Запорожье становится все более актуальной в связи с дефицитом рабочих рук из-за эмиграции и войны, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям почтенного возраста.

Вакансия найдется для специалистов на должность затяжника обуви. Работодатель обещает платить от 15 до 30 тысяч в месяц, а также предлагает для работников гибкий график и возможность профессионального роста.

К основным функциональным обязанностям будет затягивание верха обуви, что требует аккуратности и точности. Также важной частью процесса станет приклеивание подошвы, требующее внимательности и знаний технологических процессов. Отдельным направлением деятельности будет фрезерование материалов – процесс, требующий технических навыков и умения работать с разными видами сырья.

Кроме того, будущий сотрудник будет иметь дело с производственными механизмами и специализированными работами. Это означает, что необходимо быть готовым к освоению современного оборудования, соблюдению правил безопасности и правильному использованию техники. Работа предполагает ответственное отношение, внимательность к деталям и постоянное стремление к совершенствованию своих профессиональных навыков.

Кроме этого, также предлагается работа для пенсионеров в Запорожье на должность продавца кассира. Работодатель обещает заработную плату в размере 15 тысяч. Также работник сможет выбрать для себя удобный график: 4/2 или 3/2, с 08:00 до 20:00.

Обязанности : оформлением и выкладкой товаров на полках; контролем наличия и правильности ценников; проведением расчетов на кассе (все легко мы научим); поддержанием чистоты и чистоплотности на рабочем месте.

