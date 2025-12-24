Во время проведения плановых работ будут действовать графики отключения света в Житомирской области на 25 декабря.

Графики отключения света в Житомирской области на 25 декабря будут действовать из-за плановых работ, введенных в части населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Житопроизводэнерго».

Энергетики отмечают, что временные ограничения на электроснабжение связаны с проведением технических и ремонтных работ на электросетях. Во время проведения работ будут действовать графики отключения света в Житомирской области на 25 декабря.

С 9 до 17 часов будут действовать обесточивание в селе Норынци по следующим адресам:

Вышнева 14 А, 18, 19, 2., 20, 26;

Калынова 1, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 2, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 3, 32, 6, 7, 7 Б, 8;

Молодижна 1, 2, 0;

Шкильна, 41, 42.

В тот же часовой промежуток - с 9 до 17 часов - будут действовать ограничения в населенном пункте Кованка на улицах:

Лисгоспивська, 1, 10, 17, 2, 20, 4, 5, 6;

Молодижна 17а;

Музычна 14;

Центральна 15, 16, 6.

25 декабря в селе Гамарня электроэнергию планово будут выключать с 09:00 до 17:00 по отдельным адресам:

Бондарык 1, 3, 3-1, 4;

Мыклухы Маклая КТП-436, 8б, КТП-436;

Набережна 12, 14, 18, 18-я, 2, 2а, 3, 4, 6, 6-1, 8, 8/2;

Лисовый 2, 3.

В селе Розивка будут обесточены в тот же временной промежуток — с 9:00 до 17:00. На 8 часов будут подключать электричество по адресам:

Вышнева 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 29, 31, 6;

Гагарина 10, 12, 13, 16, 2, 4;

Полевая 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 6, 6-С, 9.

В населенном пункте Кожухивка электроснабжение будет временно прекращено с 09:00 до 17:00 из-за работ на электросетях. Обесточение будет касаться отдельных улиц:

Зарична 2;

Центральна 44, 47, 63, 68, 70, 72, 74;

пр-к Центральный 10, 15, 5.

Актуальные списки адресов и время отключений доступны на официальном сайте «Житомироблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

