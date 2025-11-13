Прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 ноября свидетельствует о необходимости брать с собой зонт в дождливые дни, утепляться в прохладные утренники и вечера.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 ноября обещает разные условия, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте Метеофор .

Ожидаются как относительно тёплые дни, так и прохладные периоды с осадками и порывистым ветром. Синоптики советуют жителям планировать активности с учетом меняющегося климата и готовы к резким перепадам температуры.

В субботу, 15 ноября, столбик термометра поднимется до +7°C, ветер юго-западный с порывами до 8 м/с, осадков не ожидается. На следующий день, в воскресенье, охладится до +4°C, а небольшой дождь 1,4 мм может усложнить движение на дорогах, потоки воздуха изменят направление на северное и усилится до 7 м/с.

Начало новой недели, 17 числа, принесет умеренное потепление до +9°C. Потоки воздуха южные, до 9 м/с, осадки минимальные – 0,4 мм. Во вторник, 18 ноября, следует ожидать более активный дождливый день: 3,7 мм осадков, температура +5°C, порывистый ветер, до 12 м/с.

Среда, 19 числа, окажется самой ветреной: порывы до 15 м/с, температура воздуха будет колебаться на уровне +5…+6°C. Это создаст ощущение значительного похолодания, особенно во второй половине дня. В четверг, 20 числа, температура поднимется до +7…+8°C, осадков немного до 1,9 мм, поток воздуха слабее, южный, 6–12 м/с.

Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 14 по 20 ноября свидетельствует о необходимости брать с собой зонт в дождливые дни, утепляться в прохладные утренники и вечера, а также учитывать порывистый ветер при планировании передвижений по городу. Метеорологи отмечают важность соблюдения мер безопасности, особенно для пешеходов и водителей в ветреную и дождливую погоду.

