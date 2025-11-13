Місцевим жителям надали графік відключення світла на 14 листопада у Хмельницькій області, тож розповідаємо про нього детальніше.

Графік відключення світла на 14 листопада у Хмельницькій області передбачає тимчасове припинення електропостачання в кількох селах, повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційному саті АТ "Хмельницькобленерго". Графік відключення світла на 14 листопада у Хмельницькій області введуть для планового обслуговування мереж, щоб забезпечити безперебійну роботу електропостачання надалі.

У селі Андріївка, що входить до Солобковецької громади, електроенергію відключать 14.11 з 09:30 до 16:30. Обмеження торкнеться таких адрес: Героя Баранова 3, 9, 10, 12, 1А, 20, 31, 12а, 430; Лісова 3, 8; Миру 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1а; Молодіжна 1, 2, 3, 9, 10; Перемоги 2, 11, 13, 128; Центральна 1, 2, 3, 5.

У селі Бахматівці Хмельницької громади відключення відбудеться 14.11 з 09:00 до 18:00. Без електрики залишаться такі вулиці:

Весняна 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 4А, Врожайна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 4А, 38А, 29/1, Горіхова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 53, 55, Затишна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 26.

Квіткова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, Лісова 1, 2, 5, 8, 96Б, Матросова 1, Молодіжна 1, 4, Набережна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 8А, 13А, 200, 20Б, 22А, 30А, 30Б, 39А, 839.

Річкова 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 85, 16А, Савківка 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 7А, Садова 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, Центральна 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 2А, 2В, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 229, 35Б, 35Г, 56А, 60А, 94А, 94Б, 94Г, 96В, Шкільний 3, 5, 6, 7.

Комунальні служби просять мешканців заздалегідь врахувати графік відключення світла на 14 листопада у Хмельницькій області.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право