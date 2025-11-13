Местным жителям предоставили график отключения света на 14 ноября в Хмельницкой области, так что рассказываем о нем подробнее.

График отключения света на 14 ноября в Хмельницкой области предусматривает временную остановку электроснабжения в нескольких селах, сообщает Politeka.

Об этом проинформировали на официальном сате АО "Хмельницкоблэнерго". График отключения света на 14 ноября в Хмельницкой области будет введен для планового обслуживания сетей, чтобы обеспечить бесперебойную работу электроснабжения в дальнейшем.

В селе Андреевка, входящее в Солобковецкую общину, электроэнергию отключат 14.11 с 09:30 до 16:30. Ограничение коснется следующих адресов: Героя Баранова 3, 9, 10, 12, 1А, 20, 31, 12а, 430; Лісова 3, 8; Миру 1, 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1а; Молодіжна 1, 2, 3, 9, 10; Перемоги 2, 11, 13, 128; Центральна 1, 2, 3, 5.

В селе Бахматовцы Хмельницкого общества отключение состоится 14.11 с 09:00 до 18:00. Без электричества останутся следующие улицы:

Весняна 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 20, 4А, Врожайна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 4А, 38А, 29/1, Горіхова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 49, 53, 55, Затишна 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 26.

Квіткова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, Лісова 1, 2, 5, 8, 96Б, Матросова 1, Молодіжна 1, 4, Набережна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 8А, 13А, 200, 20Б, 22А, 30А, 30Б, 39А, 839.

Річкова 1, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 85, 16А, Савківка 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 7А, Садова 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 17, Центральна 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 2А, 2В, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 229, 35Б, 35Г, 56А, 60А, 94А, 94Б, 94Г, 96В, Шкільний 3, 5, 6, 7.

Коммунальные службы просят жителей заранее учесть график отключения света на 14 ноября в Хмельницкой области.

