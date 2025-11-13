Мешканцям регіону варто звернути увагу на графік відключення газу з 14 до 19 листопада в Івано-Франківській області.

Графік відключення газу з 14 до 19 листопада в Івано-Франківській області передбачає кілька зупинок подачі блакитного палива через технічні роботи, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України", у деяких населених пунктах газопостачання буде відсутнє кілька годин, а в інших - воно відновиться лише наступного дня.

Графік відключення газу з 14 до 19 листопада в Івано-Франківській області охоплює одразу кілька сіл, де фахівці проводитимуть планові роботи для забезпечення безпеки та стабільної подачі в подальшому.

З 08:00 14.11 до 16:00 цього ж дня блакитного палива не буде в Торговиці. У цей час спеціалісти працюватимуть на місцевій газовій мережі, тому мешканців просять перекрити крани на газових приладах і забезпечити доступ до лічильників.

Наступним пунктом у графіку відключення газу з 14 до 19 листопада в Івано-Франківській області стане село Рожнів. Там роботи розпочнуться 17.11 о 09:00 і триватимуть до 16:00 18.11. Під час виконання технічних заходів газопостачання буде повністю припинене.

Далі, за планом, йдуть ремонтні заходи у Горохолині. З 09:00 18.11 до 15:00 19.11 подачу блакитного палива буде припинено.

Фінальним етапом стане тимчасове зупинення газопостачання в Грабовці. Ремонти тут триватимуть 19.11 з 09:00 до 15:00.

Жителів закликають заздалегідь підготуватися до обмежень, не користуватися газовими приладами під час виконання робіт і стежити за повідомленнями від місцевих служб.

