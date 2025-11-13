Місцева влада та комунальні служби просять водіїв заздалегідь планувати маршрути через обмеження руху транспорту в Черкаській області.

Обмеження руху транспорту в Черкаській області вводиться через заплановані роботи на окремій ділянці, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала Городищенська міська рада на своїй сторінці у Фейсбук.

Так, обмеження руху транспорту в Черкаській області стосується міста Городище. Там, з 14 по 21 листопада тимчасово обмежать проїзд транспортних засобів через залізничний переїзд, розташований на перетині вулиць Героїв Чорнобиля та Кожедуба.

Таке рішення ухвалено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на переїзді. Протягом зазначеного періоду проїзд транспорту через цю ділянку не буде повністю перекритим, однак водіям доведеться враховувати зміни в організації дорожнього руху. Проїзд здійснюватиметься почергово по смугах, що може призвести до утворення тимчасових заторів.

Місцева влада та комунальні служби просять водіїв заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути затримок, а також дотримуватися правил та вказівок працівників, які регулюватимуть рух у зоні ремонту. Після завершення робіт, які триватимуть до 21 листопада, проїзд через залізничний переїзд буде повністю відновлено.

Крім цього, у Черкасах планують відремонтувати Старособорний узвіз, задля того, аби змінити організацію автомобільного проїзду центральною частиною міста до мікрорайону "Митниця".

Після завершення ремонту буде впроваджено нову схему організації дорожнього пересування — односторонній рух вулицею Розкопною (у напрямку вгору) та узвозом Старособорним (у напрямку вниз). Відповідне рішення виконавчий комітет ухвалять окремо після завершення ремонтних робіт.

