Обмеження руху транспорту в Черкаській області вводиться через заплановані роботи на окремій ділянці, повідомляє Politeka.net.
Попередження опублікувала Городищенська міська рада на своїй сторінці у Фейсбук.
Так, обмеження руху транспорту в Черкаській області стосується міста Городище. Там, з 14 по 21 листопада тимчасово обмежать проїзд транспортних засобів через залізничний переїзд, розташований на перетині вулиць Героїв Чорнобиля та Кожедуба.
Таке рішення ухвалено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на переїзді. Протягом зазначеного періоду проїзд транспорту через цю ділянку не буде повністю перекритим, однак водіям доведеться враховувати зміни в організації дорожнього руху. Проїзд здійснюватиметься почергово по смугах, що може призвести до утворення тимчасових заторів.
Місцева влада та комунальні служби просять водіїв заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути затримок, а також дотримуватися правил та вказівок працівників, які регулюватимуть рух у зоні ремонту. Після завершення робіт, які триватимуть до 21 листопада, проїзд через залізничний переїзд буде повністю відновлено.
Крім цього, у Черкасах планують відремонтувати Старособорний узвіз, задля того, аби змінити організацію автомобільного проїзду центральною частиною міста до мікрорайону "Митниця".
Після завершення ремонту буде впроваджено нову схему організації дорожнього пересування — односторонній рух вулицею Розкопною (у напрямку вгору) та узвозом Старособорним (у напрямку вниз). Відповідне рішення виконавчий комітет ухвалять окремо після завершення ремонтних робіт.
