Обмеження руху транспорту в Черкаській області вводиться через заплановані роботи на окремій ділянці, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікувала Городищенська міська рада на своїй сторінці у Фейсбук.

Так, обмеження руху транспорту в Черкаській області стосується міста Городище. Там, з 14 по 21 листопада тимчасово обмежать проїзд транспортних засобів через залізничний переїзд, розташований на перетині вулиць Героїв Чорнобиля та Кожедуба.

Таке рішення ухвалено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на переїзді. Протягом зазначеного періоду проїзд транспорту через цю ділянку не буде повністю перекритим, однак водіям доведеться враховувати зміни в організації дорожнього руху. Проїзд здійснюватиметься почергово по смугах, що може призвести до утворення тимчасових заторів.

затори, авто та вантажівки. штрафи водіям

Місцева влада та комунальні служби просять водіїв заздалегідь планувати маршрути, аби уникнути затримок, а також дотримуватися правил та вказівок працівників, які регулюватимуть рух у зоні ремонту. Після завершення робіт, які триватимуть до 21 листопада, проїзд через залізничний переїзд буде повністю відновлено.

Крім цього, у Черкасах планують відремонтувати Старособорний узвіз, задля того, аби змінити організацію автомобільного проїзду центральною частиною міста до мікрорайону "Митниця".

Після завершення ремонту буде впроваджено нову схему організації дорожнього пересування — односторонній рух вулицею Розкопною (у напрямку вгору) та узвозом Старособорним (у напрямку вниз). Відповідне рішення виконавчий комітет ухвалять окремо після завершення ремонтних робіт.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах: українцям безкоштовно надають важливу послугу.

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.